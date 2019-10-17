В аптеках Мариуполя пропал инсулин (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) жители больные сахарным диабетом тревожатся по поводу того, что в аптеках города уже неделю нет инсулина.

Так, по словам мариупольцев, их собственные запасы препарата уже заканчиваются, а без гормона человек может прожить лишь несколько дней.

Как рассказала жительница мариуполя Людмила Бубнова, она болеет диабетом уже 15 лет. Инсулин получает 1 раз в 2 месяца. Однако недавно в аптеке женщине отказали. Пенсионерка волнуется – именно этим препаратом пользуется уже давно, а другой может плохо повлиять на здоровье. По ее словам, препарата у нее хватит до конца месяца.

«Мне сказали, что инсулина нет. Я спросила, можно ли его заказать. мне ответили, что нет, нельзя. Так просто перейти на другой сложно. Это надо корректировать дозу, лежать в больнице», – говорит женщина.

Всего, в аптеках отсутствуют 7 видов таких лекарств. Как только на рынке появятся гормоны, фармацевты обещали позвонить. В аптеке рассказали, что поставщики не хотят продавать препарат. Поскольку в профильном министерстве пересчитали цену, по которой должны покупать инсулин больным.

«Они стали несколько дешевле, чем были закупочные цены на фармацевтический рынке у дистрибьюторов. Поэтому был такой период времени, для того, чтоб эти цены были приведены в соответствие с реестром референтных цен. На сегодняшний день они все открыты, они все доступны у поставщиков», – пояснила руководитель аптечной сети Наталья Арсени.

Как сообщают врачи, всего в Мариуполе более 3 тыс. инсулинозависимых людей. Пациенты неделю ожидали поступления лекарств. Ситуацию контролировали и городские чиновники.

«Подавали обращения в Минздрав, и сегодня уже урегулирована эта ситуация. То есть, референтные цены изменены на те, которые сегодня отвечают ценам в аптеках и оптовым ценам. Должна быть государственная стратегия, чтобы этого никак на себе не испытывали пациенты. То есть, если вы просматриваете цены, то они должны соответствовать тем ценам, которые есть на рынке», – комментирует заместитель городского головы Ксения Сухова.

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!