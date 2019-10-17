Выбоины увечат транспорт: Жители Виноградного требуют ремонта центральной дороги (Видео)

На Донетчине жители села Виноградное, что рядом с Мариуполем, требуют капитально отремонтировать центральную дорогу. С такой просьбой они обратились к местным властям. Со временем некоторые участки трассы просели, поэтому после дождя там собирается вода.

Центральная улица в Виноградном – это дорога между Мариуполем и прилегающими поселками. Асфальт здесь не ровный.

«Постоянная лужа и постоянно собирается вода. Это проблема не сегодняшнего дня, это годами накапливалось», – рассказывает житель села Иван Мирошниченко.

Пан Иван ездит по этому пути почти каждый день. Говорит, что выбоины – увечат транспорт. «Это просто убийство ходовки. Ям меньше стало, сделали весной латочный ремонт. Но дорога не ровная, в машине сидеть невозможно», – добавил Иван Мирошниченко.

Как обещают в сельсовете, просевший участок будут ремонтировать в первую очередь. «Мы планируем в этом районе проложить трубы для отвода ливневых вод. Поэтому мы сейчас обращаемся в Донецкую областную администрацию, чтоб провести ремонт этой дороги. А также просим, ​​чтоб эти дороги были переданы на баланс Виноградненского сельского совета», – уточнила и.о. сельского головы Виноградного Тамара Круликовская.

Если балансодержатель изменится – чинить асфальтовое покрытие будут за деньги из бюджета Мариуполя. «Мы будем настаивать, чтобы все автодороги, находящиеся в наших границах, в границах города Мариуполя, наших населенных пунктов, сельского и поселковых советов, чтоб эти автодороги передали нам на баланс. Тогда мы сможем своими средствами, из своих бюджетов инвестировать в их ремонт», – пояснил секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

В этом году работ уже не будет, так как средства на это не выделяли. Однако, уже на следующий год трассу могут капитально обновить.

Источник: ТК «Сигма»

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