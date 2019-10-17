У ВСУ есть вся информация о заминированных участках на подконтрольной части Донбасса

Вооруженные силы Украины (DCE) имеют полную информацию о том, где остались заминированные участки на подконтрольных территориях Донбасса. Об этом сказал заместитель начальника управления экологической безопасности и противоминной деятельности министерства обороны Сергей Рокун, пишет «Радио Свобода».

«Даже если в начале войны этой информации не было, потом был проведен ряд мероприятий, в ходе которых все минно-взрывные заграждения, оставленные наемниками РФ, обнаружены. Они учитывались, маркировались или снимались», – отметил Рокун.

По его словам, в Вооруженных сил есть полная информация о заминированных участках на подконтрольных территориях Донбасса. В то же время точная информация о минировании на неподконтрольных территориях отсутствует.

Рокун напомнил, что Минобороны запустило в тестовом режиме интерактивную карту загрязненных минами территорий. Карта постоянно обновляется. Также на ней показывают медицинские пункты, где могут оказывать помощь в случае минно-взрывных травм.

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