Пропавшими без вести на неподконтрольном Донбассе считаются 257 человек

Пропавшими без вести на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе считаются 257 человек. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, сообщает «Радио свобода».

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести – 257 человек, незаконно лишены свободы – 240 человек», – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех «незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», – заверили в ведомстве.

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске 15 октября не смогла договориться по вопросу обмена пленными.

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