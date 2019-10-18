Превратились в сельские универмаги: Как работают в Донецке торговые центры (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжают работать отдельные крупные торговые центры, однако многие площади в них пустуют. А некоторые ТЦ так и не открылись с 2014 года.

До войны в Донецк на шопинг приезжали со всей области, даже из отдаленного Мариуполя. Работали «Донецк сити», «Белый лебедь», «Золотое кольцо», «Караван» и многие другие. А еще – «Ашан» и «Метро», громадный продовольственный рынок на Ясиноватской развилке и множество бутиков, передают «Свои.city».

После 2014 года торговые центры «Золотое кольцо», «Континент» и «Донецк сити» несколько лет стояли закрытыми. Чтобы как-то взбодрить горожан, эти центры открыли. Относительно небольшие «Континент» и «Золотое кольцо» удалось заполнить торговыми точками, и они работают практически в полном объеме, на 60-70%.

Существует еще ЦУМ, визитная карточка города, но он превратился в «сельский универмаг».

Огромный «Донецк Сити», как ни старались, раскрутить так и не смогли. В мирное время здесь по четверть этажа занимали Zara и другие видные бренды. Сегодня комплекс пустует.

Дешевых «китайцев» сюда не пускают, чтобы держать фасон, а официальные марки в «ДНР» не заходят. Из того, что есть – Reebok и Nike, но одежда и обувь в них вызывают сомнение. Работают Sassofono и Tamaris. Цены для среднестатистического трудящегося космические, зимнее пальто – 23 500 руб. (около 9 тыс. грн). Ассортимент – унылый.

ТЦ «Белый лебедь» с 2014 года стоит закрытым и никаких признаков возрождения не подает. Парковка около супермаркета «Бум», работавшего ранее в комплексе, сейчас используется как автостоянка.

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