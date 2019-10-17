Прикрываются штормом: РФ снова усилила блокировку украинских портов Азовского моря

С августа 2019 года началось новое увеличение вынужденной задержки судов, следующих в порты Мариуполя (Донецкая обл.) и Бердянска (Запорожская обл.) и из них. Таковы данные мониторинговой группы «Института Черноморских стратегических исследований», «Майдана иностранных дел» и BlackSeaNews.

По сравнению с июлем 2019 года искусственное удерживание «мариупольских» и «бердянских» судов «на входе» в Азовское море возросло в августе с 19,8 до 39,1 часов, то есть в 2 раза, а на «выходе» из Азовского моря – с 27,7 до 65,8 часов, то есть в 2,4 раза.

Динамика средней задержки на 1 судно на входе в Азовское море с начала блокировки в мае 2018 года по состоянию на 01.10.2019, в часах:

В сентябре по сравнению с августом, ситуация еще сильнее ухудшилась: на «входе» – показатель вырос с 39,1 до 48,5 часов (то есть еще в 1,2 раза), а на «выходе» – с 65,8 до 89 , 7:00 (то есть еще в 1,4 раза).

В целом за последние 2 месяца (август-сентябрь) по сравнению с июлем 2019 продолжительность ожидания «на входе» в Азовское море выросла в 2,4 раза, а на «выходе» из Азовского моря – в 3,2 раза.

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