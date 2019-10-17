«Помощь сыну»: У жительницы Краматорска аферисты выманили 26 тыс. грн

В Краматорске (Донецкая обл.) пожилая женщина попала «на крючок» мошенников, которые выманили у доверчивой жительницы, в общей сложности, 26 тыс. грн. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как выяснилось, пожилой жительнице позвонил неизвестный и сказал, что у ее сына, который живет за границей, возникли проблемы и ему нужны деньги. Женщина договорилась, что 12 тыс. грн она передаст водителем автобуса в Харьков, а там получит их сын. Именно так потерпевшая и сделала. Но через некоторое время ей снова позвонили, сообщив, что необходимые перевести еще деньги через терминал банка.

Опять доверившись аферистам, взволнованная мать отправила на указанный счет 14 тыс. грн. В целом, женщина потеряла 26 тыс. грн и даже не догадалась самостоятельно позвонить сыну и проверить действительно ли у него есть проблемы и необходимость в деньгах.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что несмотря на широкую разъяснительную кампанию и регулярные предупреждения со стороны правоохранителей, граждане из-за своей невнимательности и беспечности продолжают становиться жертвами злоумышленников.

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