Немного понтовый и чистый: Переселенка делает шелковые платки с сюжетами о Донецке (Фото)

Светлана Рыбалко уже 13 лет работает с шелком в технике «батик». Шикарные платки и шарфы, сделанные переселенкой из Донецка, радуют не только украинок, но и женщин в США, Германии, Франции, Австралии, Италии, Англии. Ее работы – недешевое удовольствие. Например, самый простой платок стоит порядка 30 долл. США. А если на изделии рисунок, где много маленьких деталей, то цена может доходить до 100-150 долл.

Благодаря статье «Донецких новостей» о Светлане Рыбалко, которая вышла в апреле, мастерица стала получать заказы от земляков, вынужденных переехать подальше от родного Донецка.

На днях Светлана отправила в Донецкую область шейный платок, который назвала «Зимний Донецк». «Его заказала молодая женщина, коренная дончанка, вынужденная переселиться в областной город [на подконтрольной территории Донетчины]. Она бывает в Донецке, навещает своих родных, помогает им», – рассказала «Донецким новостям» Рыбалко.

Размер данного платка 90х90 см, сделан он из натурального атлас-шелка. «Городские сюжеты были всегда моей "фишкой", а здесь еще и город, в котором я жила до 2014 года. Говорят, сейчас Донецк уже другой. Не знаю, не была там с момента начала войны. Но я его помню таким – спокойным для жизни, с ровными идеальными дорогами, с чистыми улицами, с приветливыми работящими людьми, немного понтовым, но все равно таким милым и родным», – отметила она.

Еще до войны Светлана сделала 9 небольших платков (60х60 см), по заказу одной городской организации. Каждое шелковое изделие было в единственном экземпляре. «Договаривались, что роспись будет в черно-белых тонах, как графика, и на каждом платке будут разные сюжеты, отражающие знаковые узнаваемые места Донецка – Оперный театр, Парк кованых фигур, Набережная и т.д. Это было основное пожелание, никто не диктовал и не контролировал. Я сама ходила по городу с фотоаппаратом, подбирала будущие сюжеты для платков», – вспоминает Светлана довоенный период.

Тогда она предварительно сделала один платок с видами бульвара Пушкина и часами, чтобы заказчик определился окончательно. «Роспись понравилась, но обработку края нужно было поменять. И после этого уже сделала весь заказ, остальные 8 штук. Использовала натуральный шелк туаль, немецкие краски для шелка Marabou, они очень хорошего качества и роспись с годами не потускнеет. Еще была заказана специальная серия упаковочных коробок из дизайнерской бархатной бумаги с золотым тиснением. В итоге, получились прекрасные подарки для сотрудников этой организации. Я надеюсь, эти платки носят до сих пор», – поделилась переселенка.

Светлана продемонстрировала и иные свои работы с донецкой тематикой:

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