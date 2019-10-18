До миллиона гривен: Как определяется компенсация за гибель родственника на Донбассе

В случае гибели родственника в результате военных действий на Донбассе размер компенсации за моральный ущерб определяется индивидуально. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

На данный момент БФ «Право на защиту» сопровождает 13 дел, связанных с получением компенсации по факту смерти родственника в результате военных действий. Среди бенефициаров по данной категории дел – люди, которые потеряли детей; дети, которые потеряли родителей; муж или жена, который(ая) потеряли супруга.

«Но суммы, которые потенциально могут получить обратившиеся, четко назвать невозможно. Потому что особенность наших дел – мы указываем не желаемую сумму, а ту, которую можно обосновать… В наших делах уровень моральной компенсации идет от 500 [тыс.] до миллиона грн. Но все зависит от психологического состояния человека, с которым мы работаем», – отметила Трало.

Для обоснования суммы компенсации клиенты «Право на защиту» проходят процедуру психологической экспертизы. «Это долгая и очень сложная процедура. Эксперт в сфере психологии по определенной методике определяет уровень (по определенной шкале) психологических страданий. И показатель по этой шкале можно приблизительно конвертировать в конкретную денежную сумму», – сказала эксперт.

Каждый человек – индивидуален, и даже при одинаковых обстоятельствах разные люди могут по-разному реагировать. «Например, человек, у которого есть семья, дети – быстрее адаптируется к произошедшему, и травма со временем не такая глубокая. А если человек остался один, то с годами эта травма может усугубляться. Поэтому при одинаковых обстоятельствах уровень психологических, моральных страданий может быть разный. И [финансовая] оценка будет разной», – продолжила представитель БФ «Право на защиту».

Также Юлия Трало поясняла, что в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам именно погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Тем не менее, организации уже удалось получить 6 решений о компенсации родственникам погибших, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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