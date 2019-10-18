Погиб в результате АТО: Какие документы нужны родственникам для получения компенсации

Если человек погиб в результате военных действий на Донбассе, то его родственники могут потребовать возмещение морального ущерба. Это можно сделать, в том числе, при сопровождении правозащитных организаций. Но для начала процедуры необходимо собрать базовый набор документов. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

«Прежде всего, это медицинские документы. В частности, врачебное заключение о смерти лица, а также выписка, в которой будет указан так называемый эпикриз – здесь четко будет обозначен характер ранений, которые привели к смерти. Также необходимо само свидетельство о смерти, которые выдаются органами РАГСа; документы РАГСа, подтверждающие степень родства», – пояснила Трало.

Наличие первичной медицинской документации (выписки из больниц, медицинская карта, различного рода справки и заключения) особенно важны, если трагедия произошла на неподконтрольной территории. «Сама трагедия могла произойти как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной. Если мы говорим о неподконтрольной территории, или о 2014-м – годе всеобщего хаоса – то получить материалы, требуемые по форме Министерства охраны здоровья, практически невозможно. Поэтому мы и используем первичную медицинскую документацию, т.к. иные документы сейчас получить уже невозможно», – уточнила эксперт.

При этом в 2014-2016 годах были случаи, когда врачи регистрировали ранения как бытовые травмы. «Такие случаи были особенно часты в 2014-2015 годах. В 2014 году зачастую даже военным, которые погибли в ходе боевых действий, писали "бытовая травма". Поэтому и важно наличие первичной медицинской документации. Даже если в заключении указано "бытовая травма", то в самом эпикризе, в основном, очень четко расписаны характер травм (минно-взрывная, поражение осколками, пулевое ранение и др.», – дополнила Трало.

Она подчеркнула, что конечной причиной смерти могли стать остановка сердца, потеря крови и пр., но это все равно позволяет родственникам погибших обращаться за компенсацией.

Далее нужно ранение, приведшее к смерти, логично связать с проведением Антитеррористической операции (АТО), террористическим актом. «Для этого нужно обратится в органы Службы безопасности с целью возбудить уголовное производство по ст. 258 УК (террористический акт)», – дополнила эксперт.

Для определения суммы материального ущерба родственники также должны пройти психологическую экспертизу. «Первичную медицинскую документацию можно собирать, а в том числе, на неподконтрольной территории. Но возбуждение уголовного производства, психологическую экспертизу – необходимо проводить именно здесь, на подконтрольной Украине территории», – акцентировала представитель БФ «Право на защиту».

Также Юлия Трало поясняла, что в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам именно погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Тем не менее, организации уже удалось получить 6 решений о компенсации родственникам погибших, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение. Сейчас «Право на защиту» ведет 13 подобных дел, в которых уровень компенсации доходит до миллиона гривен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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