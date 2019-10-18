В Донецке на перекрестке произошла авария (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как рассказывают местные жители, авария произошла 17 октября днем на пересечении улиц Куприна и Кирова в Кировском районе: столкнулись два легковых автомобиля.
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