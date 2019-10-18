В Луганске сбили мотоциклиста (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 17 октября поздно вечером: легковой автомобиль сбил мотоцикл. ДТП произошло в районе горбольницы №3.

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