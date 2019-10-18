В ОБСЕ рассказали, как беспилотник попал под обстрел на неподконтрольной Луганщине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ малого радиуса действия, пролетавший над районами вблизи неподконтрольной украинским властям Сентяновки (до переименования – Фрунзе, Луганская обл.), попал под обстрел из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 17 октября.

Управляя полетом БПЛА СММ малого радиуса действия над районами к северу от Сентяновки, наблюдатели слышали 70 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в районе, где в тот момент пролетал БПЛА. По оценке, выстрелы производились в направлении БПЛА, который патруль Миссии благополучно приземлил, и покинул этот район.

На изображениях, полученных при помощи указанного БПЛА, видно, как вооруженный член вооруженных формирований направляет оружие на БПЛА и отслеживает его перемещение.

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