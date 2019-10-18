Реестры данных: Что можно найти в открытом доступе

Скоро в Украине в открытом доступе может появиться еще один новый реестр. В этот раз речь идет о базе данных, где будет собрана информация о всех госслужащих страны. Об этом на днях сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, пишет «Сегодня».

За последние 4 года в Украине появились десятки реестров, где любой желающий может найти настолько много личной информации, что ее хватит как для проверки того или иного специалиста или объекта недвижимости, так и для совершения каких-либо мошенничеств.

Эксперты в области права и безопасности проанализировали главные плюсы и опасности таких открытых списков личных данных.

Как рассказал изданию юрист и адвокат Иван Либерман, из плюсов можно назвать следующее: нынешние реестры позволяют оперативно проверить легитимность работы того или иного адвоката, нотариуса, частного исполнителя, предпринимателя либо общественной организации. Кроме того, при необходимости, также каждый желающий, зная ФИО лица, может выяснить, числится ли тот или иной человек в реестре должников. Также уже несколько лет как работает Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество. Пользуясь ним, можно выяснить, кто является владельцем того или иного дома, земельного участка или квартиры.

Но вместе с тем, открытой оказалась и информация, которая в руках мошенников может стать опасной для всех, о ком идет речь в реестре. Итак, как мы выяснили, в нескольких реестрах можно без труда найти домашний и мобильный телефоны частных предпринимателей, четко прописанный вид их деятельности, а в некоторых случаях – даже точный домашний адрес. Даже после того, как человек прекращает свою деятельность в качестве предпринимателя, информация о нем сохраняется в реестре.

«Сейчас многие мобильные телефоны "привязаны" к банковской карте, поэтому зная номер мобильного, мошенники могут после ряда комбинаций нанести финансовый ущерб. Кроме того, нынешние технологии таковы, что зная номер домашнего телефона и даже номер автомобиля, мошенники могут без труда вычислить домашний адрес человека. Определенные нелегальные базы, которые продаются сейчас в интернете, позволяют узнать персональные данные на человека. Достаточно, например, знать лишь номер его автомобиля и можно без особого труда выяснить даже то, что, например, гражданин является фигурантом судебных разбирательств», – говорит Иван Либерман.

Эксперт в области безопасности Сергей Шабовта также приводит ряд примеров, когда открытая и закрытая информация в руках мошенников способна нанести вред.

«К сожалению, мы страна, в которой продажа закрытой информации – нередкое явление. Например, распространенным видом преступности стали аферы, где используется банковская информация о клиентах. То есть, в банках собрана информация об уровне дохода конкретного человека, о месте его фактического проживания, месте работы, уровне дохода его семьи. Информацией распоряжается в том числе и начальник службы безопасности банка. Этого человека контролирует лишь он сам», – говорит Шабовта.

По словам Шабовты, еще один сегмент, где немало афер – сфера недвижимости. Сейчас сведения о большинстве домов и квартир занесены в соответствующий реестр.

«Благодаря такому инструменту опытный преступник может добывать информацию о том, какой недвижимостью человек владеет, в каком количестве и какова ее стоимость. То есть, может сделать множество выводов для себя, а информацию использовать уже по своему усмотрению», – говорит эксперт.

Анализируя сведения, которые содержатся во многих открытых реестрах, можно увидеть, что там содержатся такие сведения о человеке: фамилия, имя и отчество, номер мобильного и зачастую домашнего телефонов, часто – рабочий адрес (если речь идет об адвокате либо нотариусе), вид деятельности. Кроме того, иногда в реестрах встречаются фамилии лиц, фигурирующих в уголовных делах, хотя решение суда относительно них еще не вынесено.

Чтобы не дать мошенникам получить ваши персональные данные, юристы советуют проявлять осторожность.

«Например, в качестве контактного номера я советую оставлять тот номер телефона, которым человек пользуется исключительно в рабочих целях. То есть, номер не должен быть "привязан" к банковской карте. Еще лучше, если с него совершаются лишь "рабочие" звонки. Кроме того, вся информация, которую человек оставляет для того или иного реестра, никоим образом не должна раскрывать потенциальному недоброжелателю точного домашнего адреса, номера домашнего телефона, возраста детей и их контактных данных, а также прочих личных сведений», – говорит Иван Либерман.

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