Услышать голос мамы. Как помочь ребенку вернуть слух

Маленькая Вероника Короткова из Краматорска (Донецкая обл.) появилась на свет четыре года назад. Как вспоминает мама Наталья Анатольевна, дочка родилась в срок, но сами роды были крайне тяжелыми. В результате возникла гипоксия плода, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«До двух лет Вероника развивалась нормально. Но затем я заметила, что она никак не начнет говорит. Когда ей было 2,5 года, мы прошли обследование у лора, логопеда, невропатолога и педиатра. Все они уверяли, что ребенок развивается нормально. Но при этом выписали серьезные препараты, которые должны были усилить речь дочки. А спустя год медики установили окончательный диагноз – двусторонняя нейросенсорная глухота», – рассказала Наталья.

Этим летом родители Вероники смогли приобрести для ребенка слуховой аппарат. Но доходов семьи хватило лишь на один современный прибор. Чтобы малышка смогла полноценно развиваться, нужен был и второй. Приобрести его помог Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу». Благодаря этому проекту некоторые малыши впервые услышали голос мамы. На сегодняшний день Фонд помог установить 156 высокочувствительных слуховых аппаратов.

«Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу»: как получить помощь по проекту. В рамках проекта высокочувствительные слуховые аппараты могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!