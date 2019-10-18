«Еленовка. Движения пока нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 18 октября

Сегодня утром, 18 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 45,3 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10455 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9235 человек и 1470 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8925 человек и 1490 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4105 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12560 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/70;

КПВВ «Марьинка» – 10/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/30;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:42. Пешеходная очередь 30 м за туалет. Горловка».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «6:41. Родители встали на "Каргилле" в начале шестого, на спуске с моста. Слева беспрерывный поток машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Sarmat»: «5:52. Еленовка из Донецка 60-70 машин»;

«Администратор»: «7:16. Еленовка. Сейчас больше ста машин в сторону Украины! Движения пока нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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