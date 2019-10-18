ЮНИСЕФ передал более 14 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 14 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд ко временно оккупированной территории Украины проследовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн», – сказано в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!