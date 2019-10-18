Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Водяного на Приазовье – из артиллерии калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Талаковка – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Березового – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Пищевика и Лебединского – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

у Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

у Новолуганского – из артиллерии калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Золотого – из минометов калибрами 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новозвановки – из миномета калибром 82 мм;

вблизи Гладосово – из минометов калибром 82 мм;

в районе Крымского – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Золотого-4 – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 242 единицы. Под обстрелами оказались населенные пункты Ясиноватая, Гольмовский (Горловка – ред.), Спартак, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 120 мм и 82 мм, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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