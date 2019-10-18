ФК «Шахтер» – ФК «Колос»: Превью матча

В 11-м туре чемпионата «Шахтер» примет в Харькове «Колос». Матч состоится сегодня, 18 октября, в Харькове на ОСК «Металлист». Начало – в 19:00. об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Перед матчем. Клубный футбол возвращается в Украину после 2 игр национальной сборной, которая досрочно оформила выход на Евро-2020 с первого места в группе. «Оранжево-черные» уверенно лидируют в чемпионате с 10-очковым отрывом от «Десны» и «Динамо», одержав победы во всех матчах.

9 октября «Шахтер» провел спарринг с клубом «Оболонь-Бровар», где приняли участие 15 футболистов (6 – из молодежного состава). В середине первого тайма голом отметился Артем Холод, а ближе к концу игры – восстановившийся после травмы Андрей Тотовицкий. Отдохнув 3 дня, команда вернулась к работе в загородном комплексе «Святошин».

17 октября состоялась открытая тренировка «оранжево-черных». Журналисты задали Луишу Каштру вопросы о сборной, подготовке к «Колосу» и грядущему противостоянию с загребским «Динамо». Напомним, у «Шахтера» в календаре сразу 3 матча кряду в Харькове – болельщики могут приобрести билеты в кассах ОСК «Металлист» и онлайн.

Соперник. «Колос» выиграл Вторую лигу в своем дебютном сезоне на профессиональном уровне. В Первой лиге ковалевцы дважды финишировали пятыми, а теперь сделали очередной шаг вперед и повысились в классе. И выступления в Премьер-лиге дебютант начал удачно: с побед над «Мариуполем» и «Олимпиком».

В августе подопечные экс-игрока киевского ЦСКА, «Днепра» и «Кривбасса» Руслана Костышина не выигрывали 4 тура подряд, но затем взяли максимум со «Львовом» и «Карпатами» и улучшили турнирное положение. Сейчас «Колос» на 6-м месте в таблице и на 3 очка опережает «Днепр-1».

Чаще всего у ковалевцев пока забивает сын главного тренера Денис Костышин («Заре», «Львову» и «Александрии»). А вообще «Колос» в этом сезоне лишь трижды уходил с поля без гола. Предыдущий раз – в 10-м туре с «Динамо», где оставшимся в меньшинстве киевлянам помог повести в счете ошибочно назначенный пенальти и удаление Максима Максименко. Далее в равных составах команда Алексея Михайличенко закрепила победу еще 3 мячами (4:0).

В списке дисквалифицированных кроме Максименко значится и Павел Ореховский, получивший с «Динамо» четвертую желтую карточку. Зато накануне встречи с «Шахтером» к тренировкам вернулись Александр Поздеев, Евгений Задоя и Александр Бондаренко.

История взаимоотношений. «Шахтер» и «Колос» никогда не встречались в официальных соревнованиях, но в 2019 году провели 2 спарринга. В июле «горняки» победили со счетом 2:0, а в сентябре команды разошлись миром – 1:1.

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