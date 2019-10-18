Переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, – Матеу

В местах компактного проживания сейчас находятся более 7 тысяч украинцев – внутренне перемещенных лиц, которые пострадали от конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.
По его словам, в начале этого года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (сейчас – Министерство по делам ветеранов, ) провело обследование в 160 местах компактного проживания ВПЛ. Такие обследования производились совместно с местными администрациями.
По полученным данным, сейчас 7687 человек проживают в местах компактного проживания. «Эта цифра немного больше, чем указана в отчете. Но независимо от того, 6 тысяч, 7 тысяч или 10 тысяч – это украинцы, которые пострадали от конфликта, это ВПЛ. И они требуют нашего внимания», – отметил Матеу.
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