Некоторые переселенцы не хотят покидать места компактного проживания, – представитель ООН

Многие внутренне перемещенные лица из компактных мест проживания не хотят покидать нынешнее место жительства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

По словам Матеу, решить проблемы ВПЛ, которые проживают компактно, не так просто. «Речь идет не только о том, что их много, не только о цифрах, но и о природе самих проблем, которая является очень сложной, социально напряженной и которая требует специального внимания», – сказал он.

«Я сам посетил несколько таких мест компактного проживания и убедился, что люди не живут в идеальных условиях. Хотя эти условия не являются идеальными, люди уже привыкли к таким условиям и многие не хотели бы покидать эти места нынешнего проживания. Более того, некоторые из них живут в городах или близко к крупным городам, где есть возможности для трудоустройства. Поэтому они считают, что лучше, чтобы они оставались там, где они сейчас», – добавил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

При этом, считает Матеу, считать, что проблемы таких людей решены – нельзя, и нужно искать пути решения.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание.

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