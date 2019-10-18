Житель Донетчины сдал участковому 4 «цинка» с патронами (Фото)

Житель Каменки (Донецкая обл.) добровольно сдал правоохранителям около 2 тыс. патронов. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 4 цинковых ящика с патронами к автоматическому оружию мужчина нашел вблизи линии разграничения и добровольно сдал полиции.

«К участковому офицеру полиции обратился 40-летний местный житель прифронтового села Каменка, который захотел сдать патроны к оружию армейского образца в количестве 1800 штук. Цинковые ящики с боеприпасами мужчина нашел в сентябре в ангаре, вблизи линии разграничения», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины человек, который добровольно сдал патроны, освобождается от уголовной ответственности.

«Граждане имеют возможность разоружиться без привлечения к уголовной ответственности обратившись в ближайшее отделение полиции, к своему участковому или территориальному инспектору по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы или позвонив на 102. Месячник по добровольной сдаче оружия, взрывчатки и боеприпасов продолжается до 31 октября 2019 года», – отметили в полиции.

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