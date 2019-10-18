Представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках

Перед внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в местах компактного проживания, модульных городках, стоят четыре основные проблемы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу.

Как рассказал Матеу, из бесед с переселенцами он узнал о 4-х основных проблемах. «Первая из них – это отсутствие альтернатив, мест для проживания. Решением, по крайней мере частичным, может быть программа, которая недавно была запущена, 50/50 – она касается возможности людей получить доступное социальное жилье», – сказал он.

«Вторая проблема, на которую жалуются люди – это высокая стоимость коммунальных услуг. Эта проблема существует в Украине в целом, и на нее жалуются не только в местах компактного проживания, но и всюду», – добавил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Третья и очень значительная, по словам Матеу, проблема – это возможности для трудоустройства. Серьезные проблемы есть в тех семьях, где есть пенсионеры или люди с инвалидностью, которые не могут трудоустроиться. Ситуацию с трудоустройством нужно, по словам представителя ООН, серьезно анализировать и искать пути решения.

Четвертая проблема, которую обозначил Матеу, это потребность в правовой помощи. «Такие организации, как "Право на защиту" ("Право на захист"), призваны такую помощь предоставлять. Возможно, это один из наилучших и наиболее простой путь предоставления помощи», – сказал он.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ.

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