В Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, – Загороднюк

Отвод войск в Золотом и Петровском продолжает откладываться из-за регулярных атак незаконных вооруженных формирований, однако для украинских военных в этом районе готовы новые позиции, на которые они должны будут отойти в рамках процесса разведения сил и средств. Об этом заявил в ходе Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр обороны Андрей Загороднюк, пишет «Сегодня».

По его словам, мониторинг процесса разведения сил проводится наблюдателями ОБСЕ и представителями Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и это должно быть завершено в течение трех суток.

«Предпосылкой проведения разведения сил и средств от линии разграничения должно быть подтверждение СММ ОБСЕ отсутствия нарушений режима прекращения огня (в районах Золотого и Петровского, – ред.) не менее семи суток», – сказал Загороднюк и уточнил, что подтверждение прекращения обстрелов возлагается на ОБСЕ после передачи соответствующей информации штабом Объединенных сил.

Министр объяснил, что нарушением режима тишины считается и обстрел из стрелкового вооружения. Также он рассказал, есть ли куда отходить украинским военным с ныне занимаемых позиций.

«Подразделениям, которые находятся в районе разведения сил, определены задачи относительно организованного и поэтапного занятия рубежей и позиция за пределами участков разведения. Восстановления фортификационных укреплений осуществляется инженерными подразделениями. Почему восстановление? Потому что мы уже занимали эти позиции в 2016 году. Сейчас заканчивается их восстановление. Разведение будет проводиться поэтапно, заранее подготовлены позиции с подготовленной системой траншей и другими укреплениями и соответствующими условиями для проживания личного состава», – заявил глава Минобороны и добавил, что лично был на этих участках и видел готовность этих позиций.

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