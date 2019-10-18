С начала месяца в Краматорске открыли уголовные производства в отношении 8 бывших участников НВФ

С начала октября полиция Краматорска (Донецкая обл.) открыла уголовные производства в отношении 8 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Правоохранители проверяют деятельность каждого бывшего участника НВФ. Отмечается, что каждый из этих восьми мужчин за деньги совершал фильтрационные мероприятия на блокпостах в Краматорске в то время, когда город контролировали незаконные вооруженные формирования.

«Так, местный житель в беседе с полицейскими сообщил, что находился в составе псевдореспублики "ДНР". Он незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим в то время захваченного здания краматорского исполкома. В его обязанности входила проверка документов всех лиц, которые намеревались пройти в здание, их сопровождение, а также поддержка "общественного порядка" на прилегающей территории и в помещении исполкома», – рассказали в полиции.

Еще один краматорчанин также вступил в незаконные вооруженные формирования. До этого он имел судимость за умышленное убийство.

«Не имея работы, он поддался пропагандистским лозунгам и в мае 2014 пошел "на службу" в так называемую "ДНР". Наемник осуществлял фильтрационные мероприятия на одном из блокпостов города. Поняв, что может вернуться за такие действия в тюрьму, вышел из состава НВФ», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас в отношении всех 8 мужчин начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Если будет доказано, что на время пребывания в НВФ мужчины не совершили тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности.

В полиции также напомнили, что согласно ч.6 ст.260 Уголовного кодекса Украины участники НВФ освобождаются от уголовной ответственности, добровольно сдавшись правоохранительным органам.

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