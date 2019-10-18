В некоторых местах компактного проживания ВПЛ лишены возможности защитить свои права, – правозащитник

Только в 25 местах компактного проживания (МКП) внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из 41 (в 11 областях) составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» (Право на захист») Владимир Олексенко.

По его словам, для отчета в 11 областях, где находятся места для компактного проживания ВПЛ, были опрошены более 1,5 тыс. человек, которые там проживают. Всего представители БФ посетили 41 место компактного проживания. «35 из них – в коммунальной собственности, 4 – в государственной, 2 – в частной. «Они были открыты преимущественно в 2014-2015 годах. Общее состояние помещений, в которых проживают люди: 9 – хорошее состояние, 23 – удовлетворительное и 9 – в плохом, то есть требуется реконструкция или ремонт», – сказал Олексенко.

«Чаще всего, по полученным данным, люди размещаются от 1 до 4 человек в комнате либо модуле, реже – по 5-6 и совсем редкие случаи – 7 и больше ВПЛ в одной комнате или модуле», – добавил он.

По словам координатора, только в 25 МКП составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг. «То есть, в остальных случаях можно сказать, что люди лишены возможности защитить свои права в правовом поле», – отметил Олексенко.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: