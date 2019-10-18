В Краматорске патрульные задержали джип с сигаретами без акцизов (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) в салоне Toyota Land Cruiser патрульные полицейские обнаружили шесть коробок сигарет без акцизных марок. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Сегодня утром, 18 октября, в Краматорске на улице Триумфальной остановили транспортное средство Toyota под управлением 40-летнего местного жителя. Авто оперативно обнаружили благодаря полученной ориентировке», – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, во время поверхностной проверки салона патрульные увидели шесть коробок табачных изделий без акцизных марок.

«Откуда они, кому принадлежат и куда направляются мужчина объяснить не смог. Поэтому на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела вызвали следственно-оперативную группу Краматорского отдела полиции», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

Ранее сообщалось, что в зоне ООС изъяты произведенные в неподконтрольном Донецке сигареты.

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