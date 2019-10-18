Правозащитник рассказал, сколько переселенцев выселили из мест компактного проживания

В 25 местах компактного проживания (МКП) внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) есть долги за коммунальные услуги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» (Право на захист») Владимир Олексенко.

По словам Олексенко, долги за проживание присутствуют в 27 МКП из 41-го, где проводились опросы. «Наибольший совокупный долг есть в модульном городке в Запорожье, там 950 тыс. грн. Следующий после него, на втором месте – это модульный городок в городе Каменском, там 68 тыс. грн. То есть, мы видим очень большую разницу в задолженности по оплате за проживание», – сказал координатор по вопросам защиты.

«Представители администраций сообщили о 61 случае принудительного выселения – это по всем МКП. Это связано с системной неоплатой за проживание, за коммунальные услуги, с нарушениями правил проживания, жалобами соседей или противоправными действиями», – добавил он.

Ранее сообщалось, что только в 25 местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц из 41 (в 11 областях) составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

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