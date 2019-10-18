В Славянске появится кинологическое подразделение полиции (Фото)

Полиция Донетчины открывает кинологическое подразделение на севере области. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в Славянске создан современный кинологический центр на 40 собак. Он является структурным подразделением кинологического центра полиции Донецкой области и учебно-тренировочной базой для кинологов и их четвероногих помощников. Подразделение будет обслуживать территорию четырех отделов полиции – Славянского, Краматорского, Покровского и Бахмутского.

«Кинологический центр восстановлен на базе бывшего подразделения собственными силами – сотрудниками полиции Славянска. Подразделение оснащено всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. Обустроены вольеры, полоса препятствий, место для выгула, кухня», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, здесь могут с комфортом разместиться 15 кинологов. Для работников подготовлены спальные помещения, столовая, учебные классы.

«Сейчас в Славянском кинологическом подразделении будут работать 3 кинолога и 11 собак. Но в дальнейшем мы будем расширяться и планируем довести кинологический расчет до 7 кинологов и 21 служебной собаки. Они будут обслуживать все северные районы Донецкой области», – отметил начальник кинологического центра полиции Донецкой области Леонид Котов.

В центре будут нести службу собаки разной специализации – по поиску оружия и взрывчатки, наркотиков, поиска человека по ее запаховым следам.

По словам Леонида Котова, подразделение станет основной базой для дрессировки полицейских собак. При строительстве тренировочной площадки правоохранители использовали опыт коллег из Чехии.

«Построены новые снаряды, а четвероногие питомцы будут учиться в естественных условиях. Это дает возможность более качественно и в кратчайшие сроки подготовить кинолога и служебную собаку», – подчеркнул руководитель кинологического центра полиции области.

Вскоре запланировано открытие нового кинологического подразделения.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

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