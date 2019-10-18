Поставляли комплектующие для Минобороны РФ: СБУ задержала дельцов из «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили находящееся на неподконтрольной украинским властям части Луганщины предприятие на поставках продукции военного назначения для нужд Минобороны России. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой "ЛНР" организовало незаконные поставки продукции в адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области. На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта и обслуживания российской военной авиации. Такую схему структуры Минобороны РФ использовали во избежание санкций», – сообщили в СБУ.

Отмечается, что задокументировано более 30 экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно не контролируемый украинскими властями участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет «ЛНР» и таможенные платежи органам страны-агрессора.

«Контрразведчики также установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове. Именно оттуда злоумышленники осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции. Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности», – сообщили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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