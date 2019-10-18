На Луганщине третьи сутки ищут пропавшего лицеиста (Фото)

На Луганщине третьи сутки продолжаются поиски без вести пропавшего лицеиста Григория Богуша. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Полицейские не прекращают поиски парня. К поискам привлечены оперативные сотрудники полиции, ювеналы, участковые, бойцы батальонов полиции особого назначения, Национальной гвардии, кинологи, приданные силы, работники ГСЧС и водолазы.

Проверяются все транспортные инфраструктуры, «прочесываются» лесные массивы, заброшенные здания, реки и озера.

«Полиция благодарна неравнодушным гражданам, которые предоставляют любую информацию о том, что в том или ином городе видели парня, похожего на разыскиваемого. Каждая информация тщательно проверяется, но, к сожалению результата пока нет. Полиция еще раз обращается к гражданам с просьбой – если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просим звонить на 102 или 066-920-84-57», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Луганской области

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