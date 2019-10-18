В местах компактного проживания ВПЛ женщин больше, чем мужчин, – опрос (Инфографика)

Большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местах компактного проживания (МКП) – это женщины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» (Право на захист») Владимир Олексенко.

По словам координатора по вопросам защиты, большинство проживающих в МКП – 71% – это женщины. «95% совершеннолетних внутренне перемещенных лиц – старше 23 лет. Это логично, потому как люди до 23 лет чаще всего проживают в общежитиях при учебных заведениях», – рассказал Владимир Олексенко.

Также он сообщил, что 73% имеют 1 или более признаков уязвимости. «То есть, мы можем говорить, что многие ВПЛ, проживающие в МКП – это люди, относящиеся к уязвимым категориям населения, которым нужна дополнительная помощь», – отметил Олексенко.

Ранее сообщалось, что только в 25 местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц из 41 (в 11 областях) составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг. Также сообщалось, сколько человек и по каким причинам принудительно выселены из МКП.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

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