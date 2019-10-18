Ранение легкое или тяжелое: На какие льготы и компенсации могут рассчитывать гражданские лица, пострадавшие на Донбассе

Лица, получившие ранение в результате военных действий на Донбассе, могут рассчитывать, как на льготы, так и на компенсацию морального ущерба, а также, в особых случаях, на ежемесячную пенсию. При этом есть нюансы, если ранение получил человек пенсионного возраста. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

Если человек получил тяжелое ранение, прежде всего, он обращается в медицинские учреждения и получает категорию инвалидности, которая позволяет ему получать ежемесячную пенсию по инвалидности на общих основаниях как нетрудоспособному гражданину.

Плюс к этому можно оформить статус лица, получившего ранение именно в результате военных действий. Такой статус присваивает специальная комиссия, действующая при в Министерстве по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Трало отметила, что данная комиссия начала действовать всего год назад и из-за реформирования министерства ее работа не всегда оперативна. «Тем не менее, комиссия работает, собирается ежемесячно и рассматривает документы, которые поступают за этот период», – констатировала правозащитница.

«Статус лица с инвалидностью, полученной в результате военных действий, специфичный. Относительно ежемесячных выплат как бы все могут рассчитывать на них, но в итоге получают не все. Т. к. много нюансов в каждой ситуации», – уточнила эксперт.

В частности, для получения статуса, связанного с военными действиями, нужно установить связь между ранением и проведением Антитеррористической операции. «Но установление такой связи не дает никаких выплат. Но оно дает ряд льгот – их около 20-ти: право на бесплатное получение определенных лекарств, 100-процентная скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатная доставка твердого бытового топлива, ежемесячная диспансеризация, право на бесплатное санаторное лечение и пр. Т. е. этот статус дает много как крупных, так и мелких преимуществ», – пояснила Трало.

Она обратила внимание, на специфику, когда речь идет о людях пенсионного возраста. Дело в том, что пенсия по инвалидности в любом случае будет ниже средней пенсии по возрасту. Поэтому оформлять такие выплаты не всем выгодно финансово. «Если человек, получивший ранение, уже был пенсионером по возрасту и получает пенсию, особенно, если она выше минимальной или средней, то в любом случае его обычная пенсия будет выше, чем пенсия по инвалидности. Поэтому люди пенсионного возраста, которые получают обычную пенсию и были ранены, не видят резона в оформлении статуса, и даже в оформлении инвалидности», – констатировала Трало.

«А если ранение получил человек, который не достиг пенсионного возраста, то, конечно, необходимо установить категорию инвалидности и обращаться за выплатами в связи с потерей трудоспособности. Плюс нужно установить связь ранения с АТО и получить статус лица с инвалидностью, которое было получено в результате военных действий – это дополнительно позволит человеку пользоваться льготами», – дополнила представительница БФ «Право на защиту».

Иная ситуация, если человек получил легкое ранение – он врачами признан трудоспособным, инвалидность не получает, соответственно, пенсию по инвалидности тоже. Но при этом последствия ранения могут сказываются на самочувствии человека (бессонница, быстрая утомляемость и пр.). «В данном случае можно рассчитывать на компенсацию за нанесенный моральный ущерб, но получить ее можно только через суд. Но вначале все-таки нужно попробовать оформить инвалидность. А если уже откажут, тогда можно обратиться в суд относительно компенсации. Процедура обращения в суд по поводу компенсации за моральный ущерб, полученного в результате ранения, такая же, как и компенсация в связи с гибелью человека в результате военных действий. Единственная разница, что в данном случае в суде будет присутствовать сам истец – человек, который получил ранение. А документы те же: медицинские, установление связи ранения и военных действий, психологическая экспертиза. В обоих случаях важным также являются показания свидетелей – родственники, соседи, коллеги и др., которые могут описать, как человек себя вел, чувствовал раньше и как – сейчас», – детализировала Трало.

Также Юлия Трало поясняла, что в Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам именно погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Тем не менее, организации уже удалось получить 6 решений о компенсации родственникам погибших, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение. Сейчас «Право на защиту» ведет 13 подобных дел, в которых уровень компенсации доходит до миллиона гривен. Правозащитница рассказала, какие документы необходимы для начала процедуры получения компенсации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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