Украину накроет четырьмя новыми штаммами гриппа

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья, пишет «Сегодня».

По словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

«Эпидемиологическая ситуация будет довольно интересной. Есть два вируса группы А, которые у нас еще не циркулировали. Это вирус Канзас и Бризбен. Канзас в Европе появлялся в прошлом году в Испании и Португалии. А у нас его не было, ожидается в этом году. Он опасен для людей пожилого возраста или людей с хроническими заболеваниями. У них грипп будет вызывать ко всему еще и обострение своих заболеваний. Бризбен тоже новый. Но похож на Мичиган. Схожесть даже на 25% – это довольно хорошие новости», – рассказала Мироненко на пресс-конференции.

По ее словам, также ожидаются вирусы группы В. Это Колорадо и Пхукет.

«Пхукет был в прошлом году. Поэтому мы его не боимся», – отметила Мироненко, подчеркнув, что вирусы группы В не дают таких сильных осложнений, как вирусы группы А.

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