Штаб ООС показал сборы со старшинами воинских частей (Видео)

В Донецкой области прошли сборы с главными старшинами воинских частей Объединенных сил. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В ходе сборов были подведены итоги деятельности за третий квартал 2019 года. Военные обсудили ряд вопросов, возникающих при работе с личным составом и по взаимодействию с командирами.

Участникам был представлен новый главный старшина Объединенных сил Олег Рудюк, который также выразил свои взгляды на проблематику сержантского состава и определил задачи на IV квартал 2019 года с целью обеспечения дальнейшего повышения эффективности выполнения задач.

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