«Пешая на Каргилле – ад»: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Юрий: «10:58. В Майорск основная аж за мостом, льгота внизу моста»;

Наталья: «11:48. Горловка в Украину. До полиции 30 авто, что перед паспортным не знаю, за 3 часа продвинулись машин на 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «11:23. "Каргилл", пешая очередь – мои звонили, еще такой очереди за сколько времени не видели. Они в шоке»;

Юлия: «11:36. "Каргилл": пускают каждые 15 минут, 2/2. С начала шестого родители почти доехали до первого синего туалета (изначально стояли в начале спуска с моста)»;

«Администратор»: «12:22. Пешая на "Каргилле" в сторону Украины – ад, очередь под навесом и змейка уходит с боку от навеса»;

Юлия: «13:47. За последние пару часов движение на "Каргилле" в Украину замедлилось, протяжки редкие. За два часа родители от синего туалета не отъехали»;

Вика: «13:53. На "Каргилле" в сторону Донецка общая около 50 машин, стоим с 12:00, еще не заехали. Льгота в три ряда. Движение Каждые +-20 минут ~ 2 машины основная и 3 льготные».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Sarmat»: «10:32. В 5:30 были в Еленовке было ~60 машин. Сейчас проходим основной. В сторону Украины»;

Александр: «11:06. Новотроицк в Донецк, машин 15 перед постом. Пеших много, полный загон и еще человек 50 на улице»;

Александр: «11:16. Еленовка в Украину, за час продвинулись машин на 17»;

Юлия: «11:21. Сколько сейчас примерно машин всего?»;

Александр: «11:27. До 100, очередь дальше магазина»;

Larysa: «11:59. Еленовка в Донецк: 70 основной и 15 льготы. В Новотроицком в сторону Волновахи сразу на заезд, в сторону Донецка машин 10»;

Den: «14:22. Еленовка из Донецка: около 80 машин основной, льготы 2».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Ярослав: «10:06. Перед Пищевиком очередь очень большая»;

Юлия: «11:55. По направлению Гнутово – основная очередь в камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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