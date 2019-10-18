Жив и невредим: На Луганщине нашли пропавшего лицеиста (Видео)

В Луганской области правоохранители нашли лицеиста Григория Богуша, которого разыскивали больше двух суток. Об этом сегодня, 18 октября, на своей странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Правоохранители нашли несовершеннолетнего лицеиста Григория Богуша, поиски которого продолжались более двух суток. Григорий жив и невредим», – написала Погукай.

По ее словам, нашли парня в Сватовском районе недалеко от блокпоста. Уточняется, что сейчас с парнем работают психологи и следователи.

«Впереди работа по установлению мотивов его поступка и всех обстоятельств события», – добавила Татьяна Погукай.

Видео: пресс-служба полиции Луганской области

Ранее сообщалось, что лицеиста Григория Богуша ищут третьи сутки. Для поиска пропавшего парня были привлечены кинологи и спецназ. Правоохранители обследовали территорию городов Кременная, Лисичанск, Сватово, Рубежное и прилегающие лесные массивы.

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