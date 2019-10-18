Переселенцы рассказали о своем жилье на постоянном месте жительства (Инфографика)

У 37,5% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в местах компактного проживания (МКП) жилье на постоянном месте жительства разрушено полностью либо частично. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 октября, в ходе презентации отчета «Затяжная временность: Как живут ВПЛ в местах компактного проживания» сообщил координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» (Право на захист») Владимир Олексенко.

По словам эксперта, у 37,5% людей жилье на постоянном месте жительства разрушено частично либо полностью, 7,4% заявили, что оно разворовано, у 1,1% – конфисковано, 10% не знают о состоянии своего жилья.

Кроме того, большая часть опрошенных сообщили, что за жильем кто-то присматривает. «67,4% заявили, что в жилье никто не проживает, но за ним кто-то присматривает – соседи либо родственники», – сообщил Владимир Олексенко.

Ранее сообщалось, что только в 25 местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц из 41 (в 11 областях) составляются договоры на проживание и оплату коммунальных услуг. Также сообщалось, сколько человек и по каким причинам принудительно выселены из МКП, а также сообщался демографический состав переселенцев в МКП.

Напомним, ранее представитель ООН сообщил, что переселенцам в местах компактного проживания требуется внимание, а также рассказал об основных проблемах ВПЛ. Также представитель ООН рассказал о проблемах переселенцев в модульных городках.

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