На Донетчине не планируют строить гидротехнические сооружения в обход неподконтрольной территории, – Кириленко

Донецкая областная государственная администрация не планирует строительства гидротехнических сооружений в обход неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 18 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, комментируя некорректную информацию отдельных СМИ.

«Модернизация системы водоснабжения области – одна из наших основных задач. Решая ее, мы исходим из того, что компания "Вода Донбасса" – единый комплекс, единый производственный и хозяйственный механизм. И Донецк, и Мариуполь, и Макеевка, и Доброполье берут воду из одного источника – канала Северский Донец – Донбасс, который берет свое начало на территории Славянского района и проходит по всей области», – написал Кириленко.

По его словам, в процессе модернизации компании нужно решить две основные проблемы: улучшить качество воды и предоставлять ее в достаточном количестве всем потребителям круглосуточно.

Он уточнил, что ориентировочная стоимость реализации программы по модернизации – реконструкции и капремонта магистральных водопроводов, насосных, фильтровальных и канализационных станций, коллекторов – 7,5 млрд грн.

«Мы понимаем, что это значительные суммы, но они являются фактически инвестициями в здоровье и благосостояние людей – по обе стороны временной так называемой линии разграничения», – добавил Павел Кириленко.

Ранее сообщалось, что вопрос модернизации объектов компании «Вода Донбасса» будет рассмотрен на Международном инвестиционном форуме, который пройдет в конце октября в Мариуполе.

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