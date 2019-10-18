РФ готовится к полномасштабной агрессии против Украины, – Генштаб ВСУ

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии против Украины по всей границе, а не только вдоль линии соприкосновения. Об этом заявил начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины полковник Алексей Таран в интервью изданию «Тиждень».

«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях», – сказал Таран.

По его словам, с 2014 года в Украине поддерживают и наращивают боевые способности военных частей по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Он уточнил, что в начале агрессии на Донбассе Украина имела только четыре батальонно-тактические группы в ВСУ, которые на тот момент были более или менее готовы к выполнению задач, остальные силы находилась в пунктах постоянной дислокации и считалась ограничено готовы или совсем не готовы.

Однако сейчас, добавил Таран, ВСУ имеет готовыми к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав армии.

«Последние два года мы держим этот высокий темп в вопросах развития системы подготовки. Поэтому на сегодня имеем готовыми к выполнению задач по назначению почти весь боевой состав ВСУ, где основное бремя в этой войне лежит на Сухопутных войсках, десантно-штурмовой и командовании морской пехоты ВМС, и они имеют достаточный боевой комплект», – подчеркнул замначальника Генштаба ВСУ.

Он также, сделал сравнение ситуации 2014 года и нынешней. «Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: 5 тактических групп тогда и 17 боевых бригад в Сухопутных войсках, 5 в ДШВ и 2 полноценные бригады морских пехотинцев сегодня. Мы также анализируем подготовку в ВСУ за прошлые годы. Каждый шаг был обоснован, мы имели соответствующие планы и расчеты финансовых и человеческих ресурсов. Это помогло нам достичь нынешних успехов», – пояснил Алексей Таран.

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