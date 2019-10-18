Стало известно, как будут защищать на Донбассе гражданское население после отвода войск

На Донбассе после отвода подразделений Объединенных сил с позиций в районах населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) защита гражданского населения будет осуществляться силами Национальной полиции и других сил безопасности. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «Укринформ».

«Защита гражданского населения в зоне отвода будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством и обеспечиваться представителями Национальной полиции и других сил безопасности во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями. Подразделения ВСУ будут удерживаться в готовности для немедленного реагирования на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами», – отметил Загороднюк.

Ранее сообщалось, что разведение сил у Золотого и Петровского было запланировано на 7 октября, но обстрелы боевиков его сорвали. В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

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