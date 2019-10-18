После длительного перерыва НВФ применили тяжелую артиллерию, – СЦКК

Незаконные вооруженные формирования после длительного перерыва применили тяжелую артиллерию, а также обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм участок разведения №2 Золотое-4. Об этомсегодня, 18 октября, сообщает украинская сторона Ссовместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«17 октября противник совершил обстрелы возле населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин )», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в СЦКК, НВФ 17 октября осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.

«Такое циничное поведение еще раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, что Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток», – отметили в СЦКК.

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