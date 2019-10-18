Гранатометы, гранаты, патроны: На Луганщине нашли схрон с оружием и боеприпасами (Фото)

В Старобельском районе (Луганская обл.) в лесополосе правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 18 октября, на своей странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Вчера, в лесополосе вблизи с. Титаровка Старобельского района детективы следственного управления вместе с взрывотехниками и сотрудниками Старобельского отдела полиции обнаружили схрон», – написала Погукай.

Она уточнила, что из тайника были изъяты гранаты «Ф-1» и «РГД-5» и запалы к ним, около 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, боеприпасы «ВОГ-25», гранатометы «РПГ-22», «РПГ-7». Изъятое было направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). «На данный момент полицейскими принимаются меры по установлению происхождения и владельца изъятого», – отметила Татьяна Погукай.

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