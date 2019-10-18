В «Л-ДНР» проводят проверки из-за разворовывания средств на организацию боевой подготовки

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей усиливают проверку фактов нецелевого использования средств, выделенных в 2019 году на организацию боевой подготовки. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации усиливает контроль за выполнением приказов и распоряжений в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. В частности, с 12 октября с. г. там работают комиссии Южного военного округа ВС РФ численностью более 40 офицеров», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, цель работы комиссии – выявление фактов нецелевого использования средств, выделенных в 2019 году на организацию боевой подготовки и обеспечение повседневной деятельности войск.

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