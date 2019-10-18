В «Л-ДНР» определят объемы поставок вооружения для НВФ из России

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей ожидается комиссия из России, которая определит объемы дальнейших поставок вооружения и боеприпасов. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, на следующей неделе ожидается прибытие комиссии в составе представителей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (Москва) и 8 общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ (Ростов-на-Дону)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия будет определять объемы дальнейших поставок с территории России ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов для незаконных вооруженных формирований (НВФ).

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