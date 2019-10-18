Как в Украине подтвердить стаж работы при отсутствии трудовой книжки или записей в ней

В Украине при отсутствии у гражданина трудовой книжки или соответствующих записей в ней, трудовой стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями. Формальные неточности в документах, по общему правилу, не могут быть основанием для органов Пенсионного фонда относительно ограничения лица в реализации конституционного права на социальную защиту. К такому заключению пришел Кассационный административный суд Верховного Суда по иску претендующей на пенсию жительницы Харькова, передает «ЛІГА. Закон».

Так, истец обратилась к Пенсионному фонду с заявлением о назначении пенсии по возрасту, в которой ей было отказано. Отказ в назначении пенсии по возрасту мотивирован тем, что истица не предоставила документы, которые подтверждают необходимый стаж (20 лет). Кроме того, ответчик указал, что в трудовой книжке истицы содержатся неточности в части названия предприятия, на которое она принята на работу и с которого она была уволена.

Верховний Суд поддержал решение судов предыдущих инстанций, которыми были удовлетворены исковые требования.

Согласно статье 46 Конституции Украины, граждане имеют право на социальную защиту, включающую право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери работоспособности, потери кормильца, безработицы по независимым от них обстоятельств, а также, в старости и в иных случаях, предусмотренных законом. Это право гарантируется общеобязательным государственным социальным страхованием за счет страховых взносов граждан, предприятий, учреждений и организаций, а также бюджетных и иных источников социального обеспечения; созданием сети государственных, коммунальных, частных заведений для ухода за неработоспособными.

Таким образом, основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка.

При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней порядок подтверждения имеющегося трудового стажа устанавливается Кабинетом Министров.

Как разъяснили в ВС, пунктом 1 этого Порядка предусмотрено, что при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней трудовой стаж устанавливается на основании иных документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.

Суд указал, что в тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют сведения, определяющие право на пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, установленные для отдельных категорий работников, для подтверждения специального трудового стажа принимаются уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников.

В случае отсутствия правопреемника подтверждение периодов работы, засчитываемых в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, установленных для отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, определенном Пенсионным фондом по согласованию с Министерством труда и Министерством финансов. Механизм подтверждения таких периодов работы определен Порядком подтверждения периодов работы, засчитываемых в трудовой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда № 18-1.

Кроме того, коллегия судей указала, что, принимая документы, орган, назначающий пенсию проверяет:

правильность оформления заявления, соответствие изложенных в нем сведений о лице данным паспорта и документам о стаже;

содержание и надлежащее оформление предоставленных документов;

копии соответствующих документов, фиксирует и удостоверяет выявленные расхождения (несоответствия).

Орган, назначающий пенсию, при наличии сомнений имеет право требовать от предприятий, учреждений и организаций, физических лиц дооформление в трехмесячный срок со дня подачи заявления, принятых и подачи дополнительных документов, предусмотренных законодательством, а также проверять обоснованность их выдачи.

Однако, как установлено судами, орган Пенсионного фонда не осуществил никаких действий для получения сведений или дополнительных документов, на основании которых можно было бы убедиться в достоверности поданных документов в подтверждение льготного стажа истца.

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