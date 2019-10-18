В рекордные сроки: На Донетчине завершили ремонт трассы на Запорожье (Фото)

Ремонт трассы «Мариуполь – Запорожье» завершен. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 130 км взялись сделать за 90 дней. «Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины», – сообщил Голик.

«На трассе работали 637 единиц техники, 1086 человек», – добавил он.

Напомним, вчера, 30 сентября, на трассе «Запорожье – Мариуполь» были закончены работы по укладке асфальта. Ранее Голик для наглядности опубликовал фото того, какой трасса была до июля этого года (ее не отремонтированные участки) и какой она стала.

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