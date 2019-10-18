Европейские эксперты рассказали о плане «Б» и красных линиях по Донбассу

Красные линии, озвученные Киевом по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в Европейском Союзе считают легитимными. Брюссельские эксперты рассказали, согласится ли на них Россия и какие риски несет план «Б», передает «Deutsche Welle».

После пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, а также заявлений главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко начала вырисовываться картина о планах «А» и «Б», а также красных линиях нового руководства Украины по урегулированию конфликта на Донбассе.

Так, план «А» – это продолжение переговоров по мирному урегулированию на Донбассе в «нормандском формате» на основе минских соглашений. Этому процессу новая власть Украины уже дала толчок, согласившись на «формулу Штайнмайера». И предусматривает предоставление особого статуса местного самоуправления отдельным районам Донбасса только после признания местных выборов там соответствующими стандартам ОБСЕ. Согласие на формулу Москва называла одним из условий следующего саммита «нормандской четверки».

Брюссельский эксперт Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете называет согласие Зеленского на «формулу Штайнмайера» «умным» шагом, ведь это переводит давление по достижению мира на Россию, «которая теперь, в принципе, должна разоружить сепаратистов на Донбассе».

Однако, добавил аналитик, эта стратегия Зеленского содержит и высокие риски. Он не видит гарантий ни того, что Россия пойдет на достижение мира, ни того, что Франция или Германия усилят давление на РФ. Лете это объясняет, как желанием Парижа улучшить отношения с Москвой, так и проектом газопровода «Северный поток-2».

Осторожен в своих ожиданиях и эксперт брюссельского аналитического European Policy Centre Пауль Иван. Он признает определенное движение в переговорном процессе и смягчения риторики России в отношении Украины, однако пока не видит «больших перемен» в позициях двух основных игроков, Украины и России.

«Я пока не увидел со стороны России никаких серьезных сигналов, что она готова позволить этим территориям (отдельным районам Донбасса, – ред.) вернуться в Украину», – говорит он.

Также, Зеленский дал понять, что не собирается вести переговоры бесконечно, заявив, что Украина не может «терять» на это больше года. Пауль Иван считает это способом усилить давление на переговоры и предоставить им новый импульс. «Если конфликт не решат за один год, то я ожидаю, что переговоры продолжатся», – говорит эксперт.

Иного мнения Бруно Лете. Он считает правильным поставить дедлайн, ведь «любые переговоры без ограничений во времени будут только на пользу России».

Если Украине не удастся вернуть неподконтрольные территории Донбасса путем переговоров, то украинская власть имеет план «Б». Однако, пока не ясно окончательно, в чем именно он заключается. Зеленский заявил, что Киев в случае провала переговоров создаст условия для всех желающих уехать из неподконтрольного Донбасса на подконтрольную правительству территорию. «План "Б" – все, кто чувствуют себя украинцами, и если у нас будет длинный-длинный путь по возвращению территорий, то приоритетом все равно будут люди, то мы должны их обеспечить возможностью быть здесь», – заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план «Б» может включать миротворческую миссию для Донбасса.

Переход к такой стратегии Пауль Иван считает возможным только после очень четкого провала на переговорах. Он очень осторожен в своих оценках, будет ли замораживание конфликта лучше ситуацией, чем сейчас. «Это должна решать Украина», – отметил он.

В то же время аналитик считает полезным продолжать переговоры и советует набраться терпения. «Надо ожидать благоприятный геополитический момент, когда решение конфликта станет более вероятным», – сказал он.

Кроме того, по словам Ивана, для действия санкций нужно время. В этом вопросе он видит опасность в выходе Киева из переговоров. «Если Украину воспримут как сторону, которая оставила стол переговоров и отказалась от минских соглашений, то это точно сделает более вероятным отмену санкций ЕС», – предостерегает эксперт.

Зато Бруно Лете смотрит на план «Б» с точки зрения обещаний Зеленского улучшить экономическую ситуацию и привлечь инвестиции.

«Единственный реалистичный путь достичь этого – это мир в Украине или хотя бы достижения большей стабильности благодаря замораживанию активных боев», – убежден аналитик.

В то же время он предупреждает, что план «Б» все равно не решит конфликт.

Пристайко назвал три красные линии Киева по «формуле Штайнмайера»:

Украина останется унитарным государством;

она изменит свою Конституцию не так, как хочет Москва, а согласно Минским соглашениям, прописав децентрализацию;

местные выборы пройдут в Донбассе только по украинскому законодательству, стандартам ОБСЕ, при отсутствии российских наемников и оружия, после роспуска вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над границей с РФ.

Пауль Иван эти красные линии называет «полностью легитимными». «В ЕС и в США есть общее согласие и понимание по этим условиям», – добавляет он.

Но соблюдение их будет означать, что Россия вернет Украине контроль над отдельными районами Донбасса еще до проведения выборов. И такой готовности эксперт у Москвы пока не видит даже несмотря на то, что, по его прогнозам, на местных выборах при условиях, выдвинутых Украине, будут выбраны много пророссийских людей.

Здесь Бруно Лете согласен. По его словам, красные линии Киева гарантируют, что Украина будет контролировать свои территории. «Этот сценарий противоположен самой природе внешнеполитических целей России (...) У Москвы есть только одна цель, а именно – вернуть Украину в зону влияния России», – говорит Лете. Поэтому он предостерегает от больших ожиданий.

«Если бы Россия действительно была настроена вернуть Украине территории и положить конец конфликту, то она бы "держала в руках" руководителей сепаратистов в Донецкой и Луганской областях», – заключает Пауль Иван.

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