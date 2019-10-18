Собирал грибы: В Славянском районе мужчина нашел артиллерийский снаряд

В Славянском районе (Донецкая обл.) мужчина, собирая грибы в лесополосе, нашел артиллерийский снаряд. Об этом сообщает пресс-служба 6 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

Как отмечается, 16 октября в 08:40 на линию «101» поступило сообщение о том, что во время сбора грибов в лесном массиве за пределами Святогорска мужчина обнаружил артиллерийский снаряд калибром 75 мм времен Второй мировой войны.

Опасная находка была изъята пиротехнической группой для дальнейшего обезвреживания.

Также, в ГСЧС напоминили жителям о том, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону «101».

«В связи с сезоном массового сбора грибов на территории Славянского района спасатели обращаются к гражданам с просьбой быть крайне осторожными и внимательными во время лесных прогулок и сбора грибов. Ведь, в лесных массивах Донетчины продолжают выявлять взрывоопасные находки», – отметили в Службе спасения.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!