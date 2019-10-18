Жительница Рубежного пыталась «сохранить банковские сбережения» и лишилась 20 тыс. грн

В Рубежном (Луганская обл.) местная жительница потеряла 20 тыс. грн, попавшись на крючок мошенников. Об этом сегодня, 18 октября. сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«С заявлением о совершении мошеннических действий в Рубежанский отдел полиции обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала полицейским, что ей позвонили и представились сотрудником службы безопасности банка», – говорится в сообщении.

Мужчина заверил женщину, что средствами с ее карточки пытались оплатить товар в сети интернет и для того, чтобы сохранить сбережения, необходимо вывести деньги на другой счет.

Женщина не успев оправиться после услышанной информации, пошла к терминалу и перевела деньги в сумме 20 тыс. грн. на счет, который ей сообщил псевдо-сотрудник банка.

«По данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Проводятся первоочередные следственно-оперативные действия с целью установления мошенника», – сказано в сообщении полиции.

Правоохранители в очередной раз напомнили гражданам о необходимости сохранять бдительность и не доверять телефонным звонкам от неизвестных людей. «Не спешите принимать решения и совершать необдуманные действия. Берегите свои сбережения», – добавили в полиции.

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